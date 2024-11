Grupo Vesná de Mafra participou do Festival Nacional de Danças Ucranianas

No dia 16 deste mês o Grupo Folclórico Ucraniano Vesná de Mafra participou do Festival Nacional de Danças Ucranianas, que aconteceu no teatro Guaíra em Curitiba. O evento foi organizado pelo grupo Poltava.

O grupo Vesná representou a cultura ucraniana da nossa região com uma dança chamada Teje Mene, que retrata a história de um rapaz em conquistar o coração de uma moça.

O Vesná foi fundado pelo saudoso padre José Waureck e preserva costumes e tradições do povo ucraniano na região.

O FESTIVAL

O Festival Nacional de Danças Ucranianas é um dos eventos mais aguardados pela comunidade ucraniana do Brasil e Argentina.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O 30° Festival Nacional de Danças Ucranianas (FNDUA) reuniu grupos folclóricos do Brasil, Argentina e participações especiais da Ucrânia e do Canadá. O festival engloba diversos eventos, sendo a mostra principal realizada no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).

Com 24 grupos folclóricos ucranianos do Brasil e da Argentina, o espetáculo abre e fecha com o anfitrião Grupo Folclórico Ucraniano Poltava. Durante a programação, cada grupo ucraniano levou uma dança para abrilhantar a noite e, em momento especial, o premiado tenor curitibano Vitorio Scarpi, cantou ao lado das artistas do Veryovka.

Outra conquista inédita é que, pela primeira vez na história, o espetáculo foi 100% realizado com música ao vivo, conduzido pela Orquestra e Coral Poltava sob regência do maestro Igor Kovaliuk.