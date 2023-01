Grupos indígenas abrigados em Rio Negro recebem apoio do município

O município de Rio Negro solicitou a visita técnica da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e da Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social (SUDIS) do Estado do Paraná para visitarem os grupos indígenas Kaingang e Xokleng que estão abrigados provisoriamente em uma casa de apoio do município, tendo em vista o atentado ocorrido contra os mesmos no último mês de dezembro.

O pedido de apoio foi no sentido de direcioná-los ao encontro de seus povos. A assistência social do município de Rio Negro tem acompanhado o caso e desenvolvido seu papel com eficiência.

Em acordo entabulado na última terça-feira (17) entre o Ministério Público do Estado do Paraná, Procuradoria do município de Rio Negro, Procuradoria Federal, FUNAI e SUDIS, os índios serão encaminhados no prazo máximo de 60 dias, com apoio e cuidado cultural, para um imóvel da União e/ou do Estado.