Há várias vacinas disponíveis gratuitamente para a população de Rio Negro e Mafra

Em Rio Negro e Mafra há várias vacinas disponíveis gratuitamente para a população. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima para ficar protegido. Receber vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem até levar à morte.

Infelizmente a desinformação faz com que muitas pessoas deixem de se proteger. Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças.

Graças à vacinação, houve uma queda drástica na incidência de doenças que costumavam matar milhares de pessoas todos os anos até a metade do século passado – como coqueluche, sarampo, poliomielite e rubéola. Mas, mesmo estando sob controle atualmente, elas podem rapidamente voltar a se tornar uma epidemia caso as pessoas parem de se vacinar.

Além de levar os filhos para serem vacinados, é fundamental ficar atento para quais você deve tomar. O Ministério da Saúde tem um calendário de vacinação específico para recém-nascidos e crianças, bem como para pré-adolescentes e adolescentes, adultos, idosos; e ainda para gestantes.

Em Rio Negro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, estão à disposição do público as vacinas do calendário de rotina desde o nascimento.

Para receber a vacina basta comparecer na unidade de saúde mais próxima com um documento de identificação com foto, cartão do SUS e a carteira de vacinação. A saúde de Rio Negro também realizada a atualização das carteirinhas de vacinação no sistema para que os registros de vacinas já recebidas estejam sempre disponíveis em qualquer região.