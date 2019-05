Hoje tem Feira da Lua especial de aniversário e Dia do Trabalhador

A comemoração vai começar às 10h com a Feira de Artesanato com lindos produtos artesanais e opções de presente para o Dia das Mães

Para comemorar os 15 anos da Feira da Lua e o Dia do Trabalhador, Rio Negro terá uma grande festa na Praça João Pessoa.

A comemoração vai começar às 10h com a Feira de Artesanato com lindos produtos artesanais e opções de presente para o Dia das Mães. Para as crianças haverá atividades e brincadeiras gratuitas oferecidas pelas equipes do SESC e do SENAC de Rio Negro com recreação esportiva com xadrez gigante, futebol de botão, tênis de mesa, badminton, mini vôlei, entre outras, além do tradicional Camarim de Pintura. Durante todo o dia a Feira da Lua estará presente com suas delícias. Às 16h inicia o show com a Comunhão Cristã ABBA Riomafra.

A partir das 17h acontece o tradicional corte do bolo da Feira da Lua. Um momento especial de homenagens aos feirantes, com bênção e distribuição de bolo gratuito.

À noite, a partir das 18h, acontece o show com a Banda Bicho Homem e encerrando a programação do evento, às 19h30min, acontece o show do Grupo Chinaredo.