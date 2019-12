“Homem de Ferro” riomafrense é vice-campeão da maior prova de ultramaratona do sul do Brasil

1 de 5

Entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, o ultramaratonista riomafrense Sérgio Rodrigo da Costa Pires participou da Ultramaratona 48 Horas Paraná, realizada na cidade de Almirante Tamandaré, onde conseguiu percorrer 340 voltas em uma pista de 750 metros, totalizando assim 255 km dentro do tempo de 48 horas de prova, ficando em 2º Lugar Geral da prova. Com o resultado, Sérgio sagrou-se Campeão do Circuito Summit de Ultramaratonas Paraná 2019.

Sérgio participa das ultramaratonas com um propósito social. O atleta participou com a intenção de atingir no mínimo 250 km na prova, e conseguiu atingir o primeiro objetivo desta ultramaratona; o segundo objetivo é tentar arrecadar duas toneladas de alimentos para serem doados a famílias de Riomafra antes do Natal deste ano. As pessoas que queiram ajudar podem fazer doações de qualquer quantidade de alimentos não perecíveis na Oxy Academia e também na loja New Sports no Alto de Mafra.

O atleta comentou como foi a prova: “Foi muito difícil. Surgiram dores no pé esquerdo nas primeiras 24 horas e foram constantes até o final. Outro inimigo foi o sono durante a madrugada e finais de tarde. Consegui dormir apenas uma hora em dois momentos da prova. Mais uma vez fui acompanhado do meu fisioterapeuta Gustavo Les, incansável em todos os momentos. Sem ele e os proprietários da Oxy Academia, Mario e João, que também se revezaram para estarem lá no meu apoio, eu não conseguiria atingir o objetivo final, pois em vários momentos pensei em desistir por motivo das fortes dores e sono. Agradeço também a minha esposa que ficou as últimas 24 horas acordada na barraca de apoio para dar incentivo e passar energia positiva.”

Sérgio agradece aos patrocinadores pela última vez, pois não poderá participar de novas provas longas devido aos compromissos profissionais. “Sem os patrocinadores eu não conseguiria percorrer nem um quilômetro nestas provas longas e também não conseguiria ajudar as pessoas carentes de Riomafra”, comentou. São eles: Dipães Indústria de Paẽs, Rilex Calçados, Susin Hotel, Dirmave Concessonária Volkswagen, Studio Fisio Form Pilates, New Sports Mafra, Farmácias Desconto Fácil, Nutribrasil Suplementos Riomafra, Clínica de Fisioterapia São Camilo, Kael Katzwinkel Osteopata, Leticia Hack Nutricionista, Adriana Silva Massoterapeuta, portal Click Riomafra e Jornal Gazeta de Riomafra. “Também um agradecimento especial ao Fisioterapeuta Gustavo Les e a Oxy Academia por estarem presentes durante as 48 horas de corrida dando todo o suporte possível. Gratidão a todos vocês!”