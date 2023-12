Horários do parque ecoturístico de Rio Negro para este final de ano

As atrações culturais e turísticas do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa possuem horários diferenciados neste fim de ano e início de 2024. A entrada nos locais é gratuita.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Confira nas imagens os horários de funcionamento do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (campo, trilhas e jardins) e dos espaços culturais (capela, museu, presépio e oratórias).

Colabore para deixar o parque ecoturístico de Rio Negro cada vez mais bonito

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, reforça o pedido para que os visitantes do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa utilizem as lixeiras para colaborar na preservação da bela natureza e também para deixar o ambiente cada vez mais bonito.

Preservar o meio ambiente é um dever de todos! Há diversas lixeiras instaladas pelo parque, inclusive no campo e nas trilhas, mas infelizmente nem todos utilizam e muito lixo é coletado pelos servidores do parque. Isso não deixa apenas o ambiente feio, mas também prejudica a preservação da natureza, afetando a fauna e a flora local.

A população precisa se conscientizar que fazer o descarte inadequado de lixo é crime ambiental e está sujeito à multa. Em Rio Negro, as infrações cometidas no meio ambiente podem ser punidas com multa que pode chegar a R$ 4 mil dependendo da gravidade da infração, além da obrigação de ressarcimento do dano causado.

Também conhecido como “parque do Seminário de Rio Negro”, o local é uma grande opção de lazer para a população local e turistas de várias regiões do Brasil e do mundo. A entrada é gratuita. Os visitantes precisam apenas conhecer e respeitar as regras de visitação para depois curtir um grandioso local cheio de história e cultura.

CONHEÇA AS REGRAS

Utilize sempre as lixeiras.

Não leve para as trilhas alimentos ou bebidas.

Não se afaste das trilhas; permaneça sempre junto ao grupo.

Não fume quando estiver caminhando nas trilhas.

Não faça fogo.

Não perturbe os animais do parque.

Não é permitida a entrada com animais domésticos.

Não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas.

Não é permitida a entrada com bicicletas.

Não colete folhas, frutos, galhos ou qualquer outra parte das plantas, mesmo que estejam no chão. As pinhas dos pinheiros, por exemplo, desfolham e muitos pinhões ficam pelo chão e muitos animais dependem exclusivamente do pinhão para se alimentar. Além disso, roedores como a cotia e o serelepe costumam enterrar os pinhões, colaborando com a regeneração do pinheiro. Assim, é expressamente proibida a coleta do pinhão.