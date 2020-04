Hospitais de Riomafra têm 13 leitos ocupados por doenças respiratórias

No total são 122 leitos para internação, 84 no Hospital São Vicente de Paulo e 38 no Hospital Bom Jesus. Leitos de UTI são 20, todos em Mafra

Hoje a rede hospitalar de Mafra e Rio Negro têm 13 pacientes internados por doenças respiratórias, 12 no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e 1 no Hospital Bom Jesus (HBJ). Os dois hospitais juntos oferecem 122 leitos disponíveis para internamento.

No Hospital Bom Jesus são 38 leitos de internamento, 19 estão disponíveis para urgência e emergência e 19 para atendimento do Covid-19. O Hospital São Vicente de Paulo tem 84 leitos à disposição, sendo que 52 estão ocupados.

Além dos leitos de internação o HSVP tem mais 20 leitos de UTI e aguarda a habilitação de mais 14, que poderão ser usados exclusivamente para o tratamento de pacientes com Covid-19.

Segundo informações dos dois hospitais, em comparação com ano passado o HSVP disse ter em média o mesmo número de pacientes internados por doenças respiratórias. O HBJ observou um aumento se comparada a amostra de janeiro a abril de 2019 com 13 internações contra 23 no mesmo período agora em 2020.

RESPIRADORES

Ao todo a rede hospitalar de Riomafra tem 36 respiradores, a grande maioria no Hospital São Vicente de Paulo, 31. O Hospital Bom Jesus tem cinco respiradores, três no centro cirúrgico e 2 no Pronto Atendimento.

O HBJ tem uma campanha, uma vaquinha virtual – vakinha.com.br/vaquinha/mais-respiradores-pro-nosso-hbj – para aquisição de novos respiradores. O hospital também tenta ativar a rede de ar comprimido e oxigênio, com a aquisição de compressor de ar com secador/filtros e um reservatório de oxigênio para ligar na rede de passagem atendendo 19 leitos, o centro cirúrgico e o PA.

Com recursos recebidos do Poder Judiciário o Hospital São Vicente de Paulo adquiriu 10 monitores multiparametros. O valor investido foi de R$ 75 mil e os equipamentos tem previsão de chegada para o fim do mês.

INTERNAMENTOS COVID-19

Nos dos hospitais não há registro de internamento de pacientes com confirmação de Covid-19.

Em Mafra, segundo o boletim da Secretária de Saúde existem dois casos suspeitos de Covid-19, 17 pessoas sendo monitoradas, 27 suspeitas descartadas e 2 casos confirmados, onde os pacientes já estão recuperados. Rio Negro apresentou no seu último boletim divulgado até o fechamento desta edição quatro suspeitas, 42 descartados e três confirmados, destes dois já recuperados.