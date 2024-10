Hospital Bom Jesus recebe investimentos de R$ 1,5 milhão do governo Ratinho Junior

O Hospital Bom Jesus – que neste ano completou 100 anos de história – recebeu um importante investimento do Governo do Estado do Paraná. Na última semana o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) anunciou que foram liberados R$ 1,5 milhão para a instituição.

De acordo com a atual administração do hospital, o valor está sendo utilizado para a compra de equipamentos que visam dobrar a capacidade de realização de cirurgias. A aplicação dos recursos também contribuirá para a reestruturação do hospital ao oferecer mais qualidade e segurança no atendimento aos pacientes.

Ainda de acordo com a administração do hospital, estão em fase de aquisição os seguintes materiais e equipamentos:

10 camas hospitalares elétricas

10 nebulizadores

30 poltronas

40 mesas para refeição

6 laringoscópios

Analisador de gases respiratórios/hemogasômetro

Aparelho de anestesia

Aparelhos de ar-condicionado

Aspirador de secreções elétrico móvel

Bisturi elétrico

Bombas de infusão

Cadeira para coleta de sangue

Carrinhos para transporte de material de limpeza e resíduos

Itens diversos de escritório

Mesa cirúrgica elétrica

Mesa ginecológica elétrica

Oxímetros de pulso

Sistema de vídeo endoscopia rígida

LEIA TAMBÉM: Hospital Bom Jesus completa 100 anos de história