Hospital Bom Jesus receberá mais de R$ 2 milhões da Prefeitura em 2025

A Sociedade Hospital Bom Jesus, que em agosto de 2024 completou 100 anos de história, recebe mensalmente uma importante subvenção concedida pelo Município de Rio Negro.

Somente em 2025 a Prefeitura fará um repasse previsto de mais de R$ 2 milhões ao hospital, conforme o Click Riomafra apurou. A dotação inicial para este ano é de R$ 2.200.000,00. Este é o maior volume financeiro destinado ao Hospital Bom Jesus na história. O valor mensal – que já está sendo pago – é de R$ 183.333,34.

O pagamento é feito através de recursos ordinários (livres) da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. Os recursos terão grande importância para a execução dos serviços com qualidade, atendendo o público de modo gratuito, universal e igualitário.

O repasse é feito de acordo com o Termo de Fomento nº 01/2025, que está amparado pela Lei Orgânica do Município de Rio Negro e tem como objetivo dar suporte à execução dos serviços hospitalares de baixa e média complexidade à população no âmbito do município de Rio Negro.

O Hospital Bom Jesus é particular e sua gestão não compete a Prefeitura Municipal, porém todos os órgãos públicos e cidadãos podem ajudar este importante local de alguma forma dentro de suas esferas de atuação. Acesse o site e saiba como colaborar: www.hmbj.com.br/doacoes

LEIA TAMBÉM: Hospital Bom Jesus completa 100 anos de história