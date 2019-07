Hospital Bom Jesus receberá mais de R$ 1 milhão em emendas parlamentares

Compartilhar no Facebook

A direção do Hospital Bom Jesus (HBJ) anunciou que a instituição recebeu R$ 1.030.000,00 em verbas de emendas parlamentares. O valor será aplicado na compra de equipamentos para o hospital.

O valor é a soma das emendas liberadas pelo senador Álvaro Dias – R$ 200 mil, pelos deputados federais Diego Garvia – R$ 250 mil, Cristiane Yared – R$ 180 mil, Nelson Padovani – R$ 100 mil, Edmar Arruda – R$ 100 mil e Rubens Bueno – R$ 200 mil.

A liberação das verbas foi devido ao empenho da direção do HBJ que fez os projetos em 2017 e foi até Brasília/DF atrás dos recursos.

Os equipamentos já foram obtidos e devem estar chegando no Hospital em até 30 dias.

Além das verbas das emendas o HBJ conseguiu mais R$ 800 mil do chamado Fundo a Fundo, onde o Fundo Nacional da Saúde repassa recursos para o Fundo Municipal da Saúde. A direção do Hospital Bom Jesus já está com o projeto tramitando dentro da Prefeitura para que R$ 150 mil deste valor já sejam liberados – em parcelas – para uso também em compras de equipamentos.