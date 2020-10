Hospital de Rio Negro recebe doação de 10 respiradores

Nesta terça-feira, 6 de outubro, o Hospital Bom Jesus de Rio Negro recebeu 5 respiradores de grande porte e 5 de respiradores de porte intermediário, os quais foram solicitados pela Secretaria de Saúdes ao governo federal para doação ao hospital rionegrense, para atendimento de pacientes covid e demais casos que precisem fazer uso do aparelho. E futuramente poderão ser incorporados ao projeto da UTI do Hospital Bom Jesus, cuja estrutura e recursos para instalação e para ajuda de manutenção estão sendo pleiteado junto do governo do estado do Paraná.

No momento da entrega dos equipamentos participaram autoridades municipais e a presidente do hospital Jurema Gontarski, a vice Monica Bessa, o administrador do hospital Marlon Witt e a enfermeira chefe Wandreia Vaneski.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O hospital é uma entidade privada e filantrópica e depende exclusivamente da união de esforços, seja da esfera governamental, entidades constituídas e nossa comunidade Riomafrense.