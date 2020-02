Hospital de Rio Negro recebe R$ 250 mil para compra de camas

Todas as unidades serão usadas na ala de internação do HBJ e irão substituir as antigas camas manuais com manivela

No último dia 14, o Hospital Bom Jesus (HBJ) recebeu a visita do deputado federal Diego Garcia que veio a Rio Negro conferir a aplicação do recurso encaminhado por ele, através de emenda parlamentar. A verba de R$ 250 mil foi destinada em 2018 para compras de camas hospitalares.

Ao todo foram adquiridas 20 camas do tipo fawler elétricas. Todas as unidades serão usadas na ala de internação do HBJ e irão substituir as antigas camas manuais com manivela.

A conquista da emenda foi através de visitas feitas pelo corpo administrativo ao Congresso Nacional em Brasília/DF.

MAIS RECURSOS

Neste mês a diretoria do hospital, estiveram na capital federal em busca de novos recursos. Em visita aos parlamentares paranaenses conseguiu R$ 1,450 milhão em emendas parlamentares. A expectativa é que os recursos sejam disponibilizados para aplicação em melhorias no Hospital Bom Jesus.