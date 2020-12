IBGE aponta o crescimento do PIB de Riomafra

A economia de Mafra e Rio Negro segue em crescimento, de acordo com dados do Produto Interno Bruto (PIB) de 2018, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta semanaÂ

Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (16) do Produto Interno Bruto (PIB) de Mafra, Rio Negro, apontam crescimento. Os dados são referentes ao ano de 2018. O PIB de Mafra subiu para R$ 1.960.222,79 e o de Rio Negro R$ 1.229.391,83.

Na região do planalto norte catarinense, dos 15 municípios pesquisados, os com o maior PIB da região são: São Bento do Sul, Mafra e Canoinhas. Porém os com maior crescimento são: Mafra, Irineópolis e Major Vieira. Mafra também subiu do 31° para o 26° lugar do ranking estadual.

Já na região do suleste do Paraná, Rio Negro ficou na 3ª posição, no estado ocupa a 54ª posição.

Mafra

Segundo os dados, o PIB de Mafra em 2018 foi de R$ 1,9 bilhão contra R$ 1,6 bilhão de 2017. O Produto Interno Bruto per capita também apresentou alta, subindo de R$ 29.696,84 em 2017 para R$ 34.993,36 em 2018. Em 2016 o PIB per capita era de R$ 26.028,16.

O setor da indústria teve o melhor desempenho comparado com o ano de 2017, saltado de R$ 296 milhões para R$ 428 milhões em 2018. O setor de serviços, responsável pela metade do PIB mafrense, que teve um PIB de R$ 732 milhões em 2017, apresentou um bom desempenho em 2018 com R$ 862 milhões. O setor da agropecuária teve um leve recuo de R$ 235 milhões para R$ 222 milhões.

Com a alta do PIB local Mafra também subiu do 31° para o 26° lugar do ranking estadual.

Veja como foi o PIB em 2018 em Mafra:

– Agropecuária: R$ 222 milhões

РInd̼stria: R$ 428 milh̵es

РServi̤os: R$ 862 milh̵es

РAdministra̤̣o, defesa, educa̤̣o e sa̼de p̼blicas e seguridade social: R$ 256 milh̵es

РImpostos: R$ 190 milh̵es

– PIB per capita: R$ 34.993,36

Ranking das cidades da região de Mafra

Veja como ficou o ranking dos municípios do planalto norte catarinense;

Nossa redação pesquisou o PIB de 15 cidades vizinhas da região, Mafra ficou em 2º lugar, perdendo apenas para o município de São Bento do Sul, veja o ranking:

1º – São Bento do Sul – R$ 3.198.188,43

2º – Mafra – R$ 1.960.222,79

3º – Canoinhas – R$ 1.702.046,61

4º – Rio Negrinho – R$ 1.158.011,66

5º – Três Barras – R$ 1.113.577,87

6º – Porto União – R$ 755.314,14

7º – Itaiópolis – R$ 749.483,72

8º – Papanduva – R$ 599.304,59

9º – Campo Alegre – R$ 490.997,68

10º – Ireneópolis – R$ 347.397,01

11º – Major Vieira – R$ 210.905,00

12° – Timbó Grande – R$ 197.331,02

13º – Santa Terezinha – R$ 181.327,91

14º – Monte Castelo – R$ 176.188,30

15º – Bela Vista do Toldo – R$ 149.970,38

Rio Negro

O Produto Interno Bruto de Rio Negro com R$ 1,2 bilhão em 2018 também apresentou alta se comparado com o ano de 2017, quando os dados apresentados mostraram o valor de R$ 1,1 bilhão. O PIB per capita em 2018 foi de R$ 36.241,73, e 2017 e 2016 foram de R$ 32.970,17 e R$ 30.088,08.

Assim como em Mafra o setor de serviço é responsável pela maior parte do PIB municipal, em 2018 o Produto Interno Bruto do setor foi de R$ 421 milhões, em 2017 tinha sido de R$ 392 milhões. O setor indústria e a agrícola também apresentaram alta, o PIB da indústria foi de R$ 375 milhões em 2018 e R$ 316 milhões em 2017, na agricultura foi de R$ 160 milhões em 2018 contra R$ 140 milhões em 2017.

Veja como foi o PIB em 2018 Rio Negro:

– Agropecuária: R$ 168 milhões

РInd̼stria: R$ 375 milh̵es

РServi̤os: R$ 421 milh̵es

РAdministra̤̣o, defesa, educa̤̣o e sa̼de p̼blicas e seguridade social: R$ 146 milh̵es Impostos: R$ 146 milh̵es

PIB per capita: R$ 36.241,73

– No ranking estadual Rio Negro ocupa a 54ª posição.

Ranking das cidades da região de Rio Negro

Veja como ficou o ranking dos municípios do suleste parananese;

Nossa redação pesquisou o PIB de 10 cidades vizinhas da região, Rio Negro ficou em 3º lugar, perdendo para os município de Fazenda Rio Grande e Lapa. A grande surpresa foi os municípios de Piên e Contenda que subiram no ranking, veja como ficou:

1º – Fazenda Rio Grande – R$ 2.518.934,65

2 º – Lapa – R$ 1.642.909,32

3º – Rio Negro – R$ 1.229.391,83

4º – Piên – R$ 794.597,11

5º – Mandirituba – R$ 613.109,73

6º – Contenda – R$ 400.383,35

7º – Quitandinha – R$ 391.877,00

8º – Tijucas do Sul – R$ 324.886,92

9º – Agudos do Sul – R$ 204.731,91

10º – Campo do Tenente – R$ 203.955,91

Produto Interno Bruto

O produto interno bruto representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período determinado. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Já o PIB per capita é a soma de toda a riqueza produzida pelo município dividida pelo número de habitantes.