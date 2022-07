IBGE inicia treinamento de recenseadores a duas semanas da coleta do Censo

Começou nesta segunda (18) a fase presencial do curso de capacitação dos mais de 180 mil futuros recenseadores convocados pelo IBGE. O treinamento acontece em cerca de 5 mil locais de treinamento e 10 mil salas de aula espalhadas por todos os estados do país. O período de aprendizado terá carga horária de oito horas e durará cinco dias, se encerrando na sexta-feira (22/7). Os profissionais que coletarão dados dos povos e comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, terão um dia a mais de capacitação, na segunda-feira (25/7).

Nesta semana tamb√©m come√ßou o treinamento dos agentes censit√°rios de pesquisa por telefone (ACT), com aulas entre os dias 18 e 27 de julho. Respons√°veis por atuar no Centro de Apoio ao Censo (CAC), os agentes ser√£o divididos em turmas e poder√£o escolher o turno de acordo com a sua disponibilidade de hor√°rio. Os ACTs atuar√£o no Censo ajudando a esclarecer d√ļvidas de quem optar por preencher o question√°rio pela internet ou por telefone.

‚ÄúCome√ßaremos a etapa presencial do treinamento dos recenseadores, mas eles j√° est√£o sendo treinados h√° tempos‚ÄĚ, ressalta a gerente de Treinamentos de Censos, Cynthia Damasceno. ‚ÄúPreparamos um curso em EAD (Ensino a Dist√Ęncia) com conceitos fundamentais do Censo e esse conte√ļdo caiu na prova do processo seletivo simplificado. Os recenseadores passaram tamb√©m por uma etapa autoinstrucional com a leitura pr√©via do¬†Manual do Recenseador e do Manual de Entrevista, dispon√≠veis no site do Censo 2022. Eles j√° iniciaram o treinamento bem antes de estarem em sala de aula‚ÄĚ, acrescenta.

Conte√ļdo program√°tico

Durante o período de capacitação, os futuros recenseadores reforçam o aprendizado sobre os diversos temas relacionados ao Censo e ao IBGE, por exemplo:

O que é um setor censitário e como fazer o percurso e a cobertura;

Cadastro de endereços e captura de coordenadas;

Question√°rios b√°sico e da amostra, e seus respectivos quesitos;

√Čtica e integridade no recenseamento;

Condutas de abordagem do recenseador;

Atividades pr√°ticas e simula√ß√Ķes no DMC (dispositivo m√≥vel de coleta).

Para melhor aprendizado, os recenseadores contar√£o com uma variedade de materiais elaborados pela Coordena√ß√£o Operacional de Censos (COC). Al√©m dos manuais e mapas impressos, tamb√©m h√° produtos nos formatos digitais: manuais, slides, protocolos, dentre outros recursos instrucionais. Contar√£o ainda com aplicativos diversos, como o aplicativo de treinamento no qual realizam atividades pr√°ticas no DMC e a avalia√ß√£o de aprendizagem e de rea√ß√£o ao final do treinamento. H√° tamb√©m o pr√≥prio aplicativo de coleta (com insumos de treinamento), que simula exatamente como √© o trabalho do recenseador em campo, e o aplicativo de aulas, utilizado pelos instrutores para passar os conte√ļdos, contendo todos os slides e v√≠deos do treinamento que s√£o repassados de forma padronizada em todas as salas de aula.

No Paran√°

10.490 recenseadores vão trabalhar na coleta no estado, e estão sendo treinados em 325 locais, ou polos de treinamento, distribuídos em todo o Paraná. O treinamento presencial é conduzido pelos supervisores, que também acompanharão o trabalho dos recenseadores em campo.