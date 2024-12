IBGE realiza pesquisa de orçamentos familiares em Rio Negro

O IBGE iniciou mais uma edição da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). Trata-se da 7ª edição dessa pesquisa, que teve início em 1974 com o nome Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) e é a mais abrangente investigação sobre a relação entre orçamento e o consumo das famílias.

As entrevistas podem ser realizadas em qualquer dia da semana, inclusive aos finais de semana e feriados. Os entrevistadores do IBGE podem ser identificados com colete azul com o logotipo do IBGE, crachá, carro oficial identificado e tablet azul para realizar a coleta das informações.

Em Rio Negro participam das pesquisas os profissionais: Andressa, Angelica, Luciana, Gustavo, Potyra, Rafael e Sabrina. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (41) 3595-4406.

Entre os temas investigados na POF, destacam-se a composição do orçamento doméstico, condições de vida familiar, estrutura das despesas familiares e individuais, perfil nutricional, acesso a serviços financeiros e percepções subjetivas sobre a qualidade de vida.

São pesquisadas também as despesas com alimentação dentro e fora de casa, com educação, com passagens de ônibus e combustíveis, plataformas de streamings, serviços de saúde e medicamentos, pets, etc. Na edição desse ano também será investigada, de forma inédita, os gastos com jogos e apostas, como as BETs. Além disso, no último trimestre da pesquisa teremos, no Paraná, um módulo específico da pesquisa que abordará, também de forma inédita, o uso que as pessoas fazem do seu tempo.

A POF tem duração de 12 meses, começando em novembro de 2024 e se estendendo até o final de outubro de 2025. Cada um dos domicílios selecionados para a pesquisa será visitado pelo entrevistador do IBGE por um período de nove dias. A duração da pesquisa tem o objetivo de captar as variações sazonais de gastos familiares, tanto as de variações semanais dentro dos meses como as variações mensais ao longo do ano.

Além de possibilitar o conhecimento, de forma profunda do perfil de consumo das famílias brasileiras, a POF também atualiza estrutura de ponderação utilizada para o Sistema Nacional de Índice de Preços, especialmente os indicadores oficiais de inflação (INPC e IPCA). A partir dos resultados da POF o IBGE estabelece os pesos que mercadorias e serviços têm, em média, no consumo das famílias para, então, ponderá-los no cálculo da inflação.

Atualmente o cálculo dos índices oficiais de inflação do país utiliza os dados de consumo familiar da última edição da POF (2017/2018) e o país passou por importantes transformações no consumo e uma pandemia nesse período. Essas mudanças precisam ser conhecidas para refletir melhor nos cálculos da inflação (que impactam diretamente na vida população) e no planejamento de políticas públicas.

A autenticidade do entrevistador do IBGE poderá ser feita no site: https://respondendo.ibge.gov.br/entrevistador ou pelo número 0800 721 8181.

Outras informações sobre a pesquisa pode ser encontradas na página: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html