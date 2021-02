IBGE vai contratar mais de 170 pessoas na região para trabalharem no Censo 2021

O IBGE divulgou em 18 de fevereiro os novos editais do processo seletivo simplificado para trabalhar no Censo Demográfico 2021.

O instituto est√° abrindo, nos munic√≠pios de Itai√≥polis, Mafra, Monte Castelo, Papanduva, Quitandinha, Rio Negro, Timb√≥ Grande um total de 171 vagas. Destas, 151 s√£o para a fun√ß√£o de¬†Recenseador (Escolaridade Ensino Fundamental) e 20 para Agente Censit√°rio Municipal¬†‚Äď ACM e Agente Censit√°rio Supervisor¬†‚Äď ACS (Escolaridade Ensino¬†M√©dio), distribu√≠das conforme tabela abaixo:

MUNIC√ćPIO Agentes censit√°rios (ACM + ACS) Recenseadores ITAI√ďPOLIS 3 20 MAFRA 6 51 MONTE CASTELO 1 8 PAPANDUVA 2 17 QUITANDINHA 2 17 RIO NEGRO 5 30 TIMB√ď GRANDE 1 8

A remunera√ß√£o¬†ser√° de R$ 2.100¬†para¬†Agente Censit√°rio Municipal¬†e¬†R$ 1.700¬†para¬†Agente Censit√°rio Supervisor, havendo¬†os adicionais de f√©rias e 13¬ļ sal√°rio proporcionais, aux√≠lios alimenta√ß√£o, transporte e pr√©-escolar.¬†Ambas as vagas¬†com carga hor√°ria de 40 horas semanais.¬†A remunera√ß√£o do Recenseador seguir√° os crit√©rios de produtividade e¬†a taxa fixada para c√°lculo do valor recebido ser√° de conhecimento pr√©vio.

Nos¬†pr√≥ximos¬†dias¬†o candidato poder√° fazer uma simula√ß√£o dos valores de remunera√ß√£o por meio do¬†endere√ßo: https://censo2021.ibge.gov.br/.¬†O cargo n√£o possui¬†hor√°rio fixo, mas √© esperado que os candidatos se dediquem pelo menos 25 horas por semana, inclusive em feriados e finais de semana.¬†O recenseador tamb√©m ter√° direito a 13¬ļ sal√°rio e √†s f√©rias proporcionais aos dias trabalhados e √† produ√ß√£o.

A previsão de contrato para ACM e ACS é estimada em cinco meses e para o Recenseador, três meses. Esse prazo pode ser prorrogado caso necessário para conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021 e da disponibilidade de recursos orçamentários. O contrato é renovado mensalmente, com base em cumprimento de prazos e produtividade.

O Processo Seletivo

Os processos seletivos ir√£o ocorrer¬†em dias separados para que, se¬†desejar, o candidato preste os dois processos seletivos.¬†Para as vagas de¬†ACM e ACS, as inscri√ß√Ķes come√ßaram na sexta-feira, dia 19 de fevereiro e v√£o at√© 15 de mar√ßo e podem ser realizadas atrav√©s do link¬†http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_AGENTE.¬†A inscri√ß√£o¬†possui¬†uma taxa de¬†R$¬†39,49.

Para as vagas de Recenseador,¬†as inscri√ß√Ķes come√ßam na ter√ßa, dia 23 de fevereiro e v√£o at√© 19 de mar√ßo e podem ser realizadas pelo link¬†https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR. A taxa¬†de inscri√ß√£o √©¬†de¬†R$¬†25,77.

Protocolos de Segurança contra a COVID- 19

A prova será aplicada em todos os municípios, onde houver vagas, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19. As medidas visam a segurança de todos os candidatos e dos trabalhadores que atuarão na aplicação das provas. Os detalhes sobre os procedimentos gerais de proteção contra o coronavírus como a exigência obrigatória do uso de máscaras, o distanciamento seguro entre candidatos e aplicadores de prova, a disponibilidade de álcool em gel, entre outras medidas, serão divulgados futuramente em edital específico.

Mais informa√ß√Ķes¬†sobre as provas constam nos editais, dispon√≠veis no site do Cebraspe ou pelo¬†e-mail da Ag√™ncia do IBGE¬†de Canoinhas:¬†agcanoinhas@ibge.gov.br

