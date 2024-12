II Fórum Rionegrense de Inovação ocorre nesta terça-feira

Compartilhar no Facebook

O II Fórum Rionegrense de Inovação será realizado no próximo dia 10 de dezembro, das 17h às 21h30 na sede do Sistema FIEP em Rio Negro (Rua Maximiano Pfeffer, 50 – Estação Nova).

O evento conecta especialistas, empreendedores, estudantes e gestores públicos para juntos discutirem a inovação, explorar novas tecnologias e compartilhar tendências que estão moldando o futuro.

É a oportunidade para uma troca de experiências com os maiores talentos da inovação local. O fórum gera conhecimento sobre projetos que transformam ideias em realidade. Também proporciona um networking estratégico e oportunidades de negócios.

As vagas são limitadas. Inscreva-se agora através do formulário: https://forms.gle/4uBFWo3JEEP3z5eA8

Sua presença não é apenas importante — ela é necessária! Vamos transformar este encontro em um marco para o desenvolvimento do Rio Negro. Se você recebeu este convite, é porque é uma peça essencial no ecossistema de inovação do Rio Negro! Sua participação faz a diferença na construção de um futuro mais conectado, inovador e cheio de oportunidades.