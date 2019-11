II Rio Negro Bowl será realizado no próximo dia 17

Compartilhar no Facebook

O II Rio Negro Bowl será realizado no dia 17/11 (domingo) às 9h30 no Estádio Ervino Metzger, no bairro Estação Nova.

A entrada será gratuita, mas a equipe estará realizando a coleta de brinquedos novos ou usados que serão destinados ao Projeto Circo Social, que fará a distribuição no Natal em comunidades carentes. “Fazer o bem sem olhar a quem”.

O amistoso será contra a equipe do Bugios Indaial Football, que são grandes parceiros nessa caminhada do Futebol Americano no Brasil.

Prestigie esse grande jogo de Football!