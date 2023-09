Imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida visita a Prefeitura de Rio Negro

Na manhã desta terça-feira (26), a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, que peregrina por 150 dias em Rio Negro foi recebida na Capela Cônego José Ernser e no Paço Municipal Prefeito Ary Siqueira (Prefeitura), com a presença do padre Orlando Leal da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro Bom Jesus.

A celebração na capela reuniu servidores públicos e a população que compareceu para um grande momento de fé, oração e muita emoção. Durante o evento, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com a secretária municipal Jussara do Rocio Heide, recebeu o convite para o 24º Novenário em Honra a Nossa Senhora Aparecida.

“Hoje foi o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, visitar a Prefeitura de Rio Negro nesses 150 dias de peregrinação que iniciou em maio. Muitas bênçãos a todos nós. Obrigada padre Orlando pelo carinho dedicação a todos os rio-negrenses sem distinção”, enalteceu a secretária Jussara.

Em 1717, um grupo de pescadores navegando no Rio Paraíba do Sul teria se deparado com uma imagem partida da Nossa Senhora Aparecida. Por assim ter aparecido, o povo chamou-a de “Aparecida”, nome consagrado pela devoção popular, chegando a ser proclamada Rainha em 1904 e Padroeira do Brasil em 1930.