Importância da Língua Brasileira de Sinais é destacada em Rio Negro em minicurso

Nesta terça-feira foi realizado no Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul da Prefeitura de Rio Negro) o Minicurso de LIBRAS “Tatils Libras”.

O curso gratuito foi realizado pela profissional Talita Pedroza. O evento foi aberto ao público mediante inscrição prévia. Membros da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro também participaram da ação.

Um dos objetivos do curso foi destacar a importância da comunicação acessível e inclusiva. Aprender a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é importante para possibilitar a integração no âmbito educacional e quebrar as barreiras da comunicação. Ter conhecimento de LIBRAS também gera um impacto social, pois é possível ser um agente de mudança na vida de muitas pessoas.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 5% da população brasileira é composta de pessoas que apresentam alguma deficiência auditiva. Essa porcentagem significa que mais de 10 milhões de cidadãos apresentam a deficiência e 2,7 milhões têm surdez profunda, ou seja, não escutam nada.

O projeto Minicurso de LIBRAS “Tatils Libras” foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura do Governo Federal.