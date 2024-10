Importante programa da Itaipu e Itaipu Parquetec é apresentado em Rio Negro

No último mês a empresa Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec, por meio do Governo Federal, anunciaram o lançamento de Núcleos de Cooperação Socioambiental. A iniciativa reunirá governos, universidades, organizações da sociedade civil e empresas para construir um futuro mais sustentável para 434 municípios no Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul.

A ação, que é parte do programa Itaipu Mais que Energia, tem como objetivo fortalecer a participação da sociedade na busca por soluções para os desafios socioambientais, como as mudanças climáticas. Os núcleos – que serão ambientes apartidários, voltados ao bem comum da sociedade – atuarão como espaços de diálogo e colaboração, promovendo a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de projetos conjuntos.

Na manhã desta quinta-feira foi realizada na Prefeitura de Rio Negro uma reunião sobre a participação no programa. Arielton Alves, da Itaipu Binacional, foi o responsável pela apresentação do programa para os representantes de aproximadamente 50 entidades que compareceram na reunião.

Os presentes puderam esclarecer dúvidas e obter as instruções necessárias para a adesão ao programa que visa criar espaços onde diversas instituições poderão contribuir ativamente para a construção de um futuro mais sustentável e inclusivo, com iniciativas concretas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O edital do programa será lançado no próximo mês e poderá beneficiar instituições de Rio Negro com recursos financeiros para que possam realizar os seus projetos de acordo com suas normas estatutárias.