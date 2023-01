Importantes obras estão sendo realizadas na educação de Rio Negro neste início do ano

Neste início do ano diversas obras estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito James Karson Valério, juntamente com a equipe técnica da educação, esteve acompanhando o progresso das obras.

Estão sendo investidos mais de R$ 750 mil em obras e reformas de duas unidades escolares: Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Lenir Rodrigues e Escola Municipal Professor Venceslau Muniz.

Através do processo licitatório nº 362/2022, a Prefeitura contratou a empresa Hammer Construções e Incorporações Ltda para a execução de melhorias na Escola Municipal Professor Venceslau Muniz. A escola está recebendo um amplo aprimoramento na estrutura. Entre as obras estão a troca da estrutura elétrica, uma nova cobertura da quadra com novo telhado, demolição de revestimentos de piso e paredes para reconstrução, estacionamento, pintura, calçamento e reformas internas e externas. Ao todo serão investidos R$ 438.926,83 na escola.

Já através do processo licitatório nº 400/2022, o CMEI Lenir Rodrigues receberá um investimento de R$ 319.500,00 em obras. A unidade escolar está recebendo melhorias em vários blocos. Serão realizadas obras no telhado, paredes, pisos, portas e janelas, aprimoramentos na cozinha e banheiros, instalações hidrossanitárias e elétricas, pintura, construção de muros, entre outras. A empresa responsável pelas obras é a Mildenberger Construções e Serviços Ltda.

NOVA ESCOLA

Com um investimento de R$ 5.360.880,84, uma nova escola está sendo construída na Rua José Hirt, no bairro Alto. A unidade escolar será construída num terreno de aproximadamente 14 mil m². O novo espaço educativo terá 12 salas de aulas, amplo pátio, ginásio de esporte com quadra coberta e demais dependências.

NOVO CMEI

Obras na estrutura do histórico SESI no bairro Bom Jesus estão sendo realizadas com recursos próprios da Prefeitura. O local será usado para um novo Centro Municipal de Educação Infantil com previsão de inauguração em 2023.