Inclusão social através do esporte é realidade em Rio Negro

Desde o último sábado os Jogos Escolares do Paraná estão agitando o município de Rio Negro com a realização da fase regional.

Além da valorização do esporte e o fortalecimento do comércio local, já que são aproximadamente 2.500 alunos atletas no município, os jogos escolares também promovem a inclusão social.

As modalidades para alunos PCD (Pessoa com Deficiência) são disputadas de forma simultânea à competição tradicional nas mesmas etapas. A Escola Municipal Tia Apolônia e Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE) estão representando Rio Negro nesta fase regional dos jogos no atletismo paradesportivo e no futsal paradesportivo.

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, já vem realizando ações para promover a inclusão social através do esporte. Na última sexta-feira foi inaugurada a Academia de Ginástica para Cadeirantes “Professor Martino Stüpp”. A nova academia ao ar livre é totalmente adaptada para cadeirantes, sendo algo inédito na região. O local reforça ainda mais a prática do esporte em Rio Negro oportunizando a todos uma melhoria na qualidade de vida.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer também disponibiliza a Academia de Esporte “Luiz Carlos Gomes de Oliveira – Camiseta”, que atende aproximadamente 200 pessoas de forma gratuita com programas de musculação e ginástica. O projeto “Academia PCD”, entre outros, é aplicado no local e tem como objetivo atender os alunos PCD, que através do acompanhamento especializado, podem utilizar esse aporte na evolução para melhoria da saúde.