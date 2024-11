Índices da educação de Rio Negro são reconhecidos em premiação estadual

Os grandes índices da educação municipal de Rio Negro foram reconhecidos durante o Fórum Estadual Extraordinário da Undime Paraná, que foi realizado em Foz do Iguaçu na última quinta-feira (21).

Para celebrar a grande conquista, nesta semana a equipe da Secretaria Municipal de Educação se reuniu com o prefeito James Karson Valério em frente ao prédio da Prefeitura com os troféus conquistados.

Rio Negro recebeu o prêmio da Criança Alfabetizada, cujo indicador de 85,2% é destaque no Paraná, sendo o primeiro colocado entre os municípios que possuem de 30 a 100 mil habitantes. O município também foi reconhecido pelo crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

A atual nota de 7,5 do IDEB faz com que Rio Negro seja o terceiro colocado no Estado do Paraná entre os municípios que possuem de 30 a 100 mil habitantes. Esse crescimento reflete não apenas melhorias nas infraestruturas escolares, mas também o investimento em formação continuada para os professores e a promoção de um ambiente escolar acolhedor e estimulante.