Informações do 1º Festival Gastronômico de Inverno de Rio Negro

O inverno chega oficialmente na próxima semana e com ele algumas particularidades que só essa época do ano tem. Nestes dias frios nada melhor que poder aproveitar uma experiência gastronômica para ajudar a aquecer. Pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Rio Negro em parceria com o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR criou o 1º Festival Gastronômico de Inverno de Rio Negro.

O intuito é fomentar o serviço de bares e restaurantes durante o período do inverno e fazer com que os moradores e visitantes da cidade conheçam todo o potencial gastronômico de nossa cidade.

A proposta do Festival Gastronômico de Inverno de Rio Negro é oferecer opções de pratos e/ou combos a preços fixos, oferecendo ao consumidor um menu especial com uma experiência de consumo diferenciada. A ação integrará os bares e restaurantes da cidade, estimulando a circulação de pessoas nesses locais, mas também mantendo a promoção disponível no delivery. A programação ainda deverá incluir ações culturais e turísticas.

Para acompanhar as novidades curta a página em Facebook.com/FestivalDeInvernoRioNegro ou siga no Instagram @festivaldeinvernorionegro.