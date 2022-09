Iniciada a 30ª edição dos Jogos da Juventude de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O esporte é constante e muito valorizado em Rio Negro! A 30ª edição dos Jogos da Juventude teve início nesta segunda-feira com as partidas de futsal. Nesta terça-feira houve jogos no período matutino e vespertino. O prefeito James Karson Valério, e o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, estiveram prestigiando o evento.

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, sendo organizado e executado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Somente na modalidade de futsal são 50 equipes e mais de 600 alunos atletas.

No dia 5 de outubro inicia a competição nas demais modalidades:

Atletismo

Basquetebol

Handebol

Tênis de Mesa

Voleibol

Neste ano o evento terá também a participação de municípios da região, mostrando o sucesso dos jogos.