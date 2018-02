Iniciada a implantação do Centro de Eventos de Rio Negro

Na última semana, as equipes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e de Obras e Serviços Urbanos de Rio Negro, realizaram visitas técnicas a municípios que possuem estruturas próprias de Centros de Eventos. O intuito da visita foi trocar experiências e buscar informações para o desenvolvimento do projeto do Centro de Eventos Municipal de Rio Negro, tanto em estrutura física, quanto em formas de gestão.

Na ocasião, foram visitados o ‘Parque Municipal de Eventos’, em Jaraguá do Sul, onde acontece a Schutzenfest; o ‘Complexo de Esportes e Lazer Francisco Canola Teixeira’, em Pomerode, onde é realizada a Festa Pomerana; a ‘Vila Germânica’, em Blumenau, onde é realizada a Oktoberfest; e o ‘Centreventos Governador Luís Henrique da Silveira’, em Itajaí, onde acontece a Marejada. Todos esses espaços abrigam grandes festas e possuem estruturas de alta qualidade.

Rio Negro já está iniciando a implantação do Centro de Eventos Municipal, no momento, estão sendo realizadas as fases de pesquisas e desenvolvimento do projeto, que em breve resultará na estruturação de um ambiente próprio para a realização de festas e eventos, beneficiando o munícipe, além de gerar fonte de arrecadação para a cidade. O Centro de Eventos Municipal ficará localizado no bairro Volta Grande, em local de fácil acesso pela cidade e também através da rodovia.

Os recursos para a construção do Centro de Eventos Municipal são captados através de emenda parlamentar.