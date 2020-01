Iniciada a reforma da última torre do Seminário Seráfico em Rio Negro

Foi iniciada esta semana as obras de reforma da terceira torre do Seminário Seráfico São Luís. A obra faz parte da revitalização do complexo que comporta a Prefeitura, a Capela Cônego José Ernser e o Cine Teatro Antônio Candido do Amaral.

Assim como as outras duas torres, esta, a terceira, estava condenada e também terá que ser reconstruída.

O projeto de reforma respeitou toda a arquitetura do prédio, preservando as características originais da construção, assim como a história do município. A previsão que os serviços sejam finalizados em 30 dias.

Duas fases da reforma já foram executadas, a primeira contemplou a parte do telhado sobre a capela Cônego José Ernser a segunda foi a reforma de todo o telhado do prédio sob a Prefeitura.