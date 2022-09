Iniciada a Semana de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência

A Semana de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência teve início nesta segunda-feira. O município de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e em parceria da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Secretaria de Cultura e Turismo e Associação Mafrense dos Deficientes Visuais (AMADEV), convida a população para participar dos eventos programados.

Confira a programação completa:

Ontem foi realizada na OAB – Subseção Rio Negro a palestra com o tema “Superação de quê?”, ministrada por Luciana Souza Sguerre e Marcos Antonio Reway. Foram abordados assuntos como aceitar e honrar a singularidade de cada pessoa e vê-la como uma parte natural e bela da diversidade humana.

Nesta terça-feira será realizada às 14h no Centro de Convivência Henrique Witt uma roda de conversa com o tema “Conhecendo a rotina de vida diária da pessoa com deficiência visual”. Às 19h será exibido o filme “Colegas” no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

A programação segue nos próximos dias:

21/09

9h – Roda de conversa “Conhecendo a rotina de vida diária da pessoa com deficiência visual”

Local: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

14h – Exibição do filme “No ritmo do coração”

Local: Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral

22/09

19h РDesfile Moda Inclusiva РOrganiza̤̣o APAE de Rio Negro

Local: Salão 6 de Agosto

24/09

9h РCarreata e distribui̤̣o de material informativo

Local: Em frente à Afubra de Rio Negro, com destino à Praça da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus

15h РJogo de basquetebol em cadeira de rodas com a participa̤̣o dos atletas da equipe do Coritiba Monsters Basketball

Local: Ginásio de Esportes José Müller

Ginásio de Esportes José Müller Ingresso: Doação de um brinquedo novo

O Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência (21 de setembro) foi instituído pela Lei nº 11.133/2005 com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

Dia D para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Na mesma semana a Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE) realizará o Dia D para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Será no dia 21 de setembro (quarta-feira), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS podem participar da ação que irá reunir empresas do município para incentivar a inclusão social e profissional. O objetivo é que o empregador possa realizar o processo seletivo desses candidatos às oportunidades de emprego atendendo ao Artigo 93 da Lei nº 8.213/91, que cita que “a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas”.

O Dia D será realizado simultaneamente nas Agências do Trabalhador do Estado. O evento é promovido pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalhador do Paraná, através do Departamento do Trabalho e Estímulo a Geração de Renda.

A Agência do Trabalhador de Rio Negro (SINE) fica localizado na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 167, Centro, próximo ao Salão 6 de Agosto. No Dia D (21 de setembro) o atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 17h.