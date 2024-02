Iniciada a Semana Pedagógica 2024 de Rio Negro

Já iniciou a Semana Pedagógica de Rio Negro. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de capacitar os profissionais e realizar o planejamento das aulas e ajustes finais para o início do ano letivo, que neste ano será na próxima terça-feira, dia 06.

Na manhã desta quinta-feira os servidores da educação participaram da abertura oficial no Auditório Walmor Haas Furtado (Salão Azul da Prefeitura) com a presença do prefeito James Karson Valério e da secretária municipal de educação Jussara do Rocio Heide, que realizou uma bela palestra motivacional.

O prefeito enalteceu a import√Ęncia da educa√ß√£o e de todos os profissionais envolvidos, ressaltando que a qualidade da rede de ensino municipal de Rio Negro √© destaque na regi√£o. Tamb√©m deu as boas-vindas aos novos professores que agora fazem parte da educa√ß√£o de Rio Negro.

Durante hoje e amanh√£ os profissionais participar√£o de diversas palestras programadas. Acesse e saiba mais: www.rionegro.pr.gov.br