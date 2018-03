Inscrições abertas para a 7ª Meia Maratona Riomafra

Compartilhar no Facebook

Estão abertas as inscrições para a 7ª Meia Maratona Riomafra “A Tradição Continua”, que é considerada uma das provas mais desafiadoras da região, com alterações no percurso para melhor atender os participantes.

A prova acontece no dia 15 de abril. A organização é da prefeitura de Rio Negro, SESI Santa Catarina e Oxy Academia. As três entidades estarão trabalhando em conjunto com várias organizações de Mafra e Rio Negro, (prefeitura de Mafra, 5º RCC, 11º BIA, Corpo de Bombeiros, Secretarias de Saúde, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Polícia Militar, Polícia Civil, UnC Mafra, RUMO e Auto Pista Planalto Sul) para assim, melhor atender a todos.

As inscrições já estão abertas nos seguintes locais:

Site: ticketagora.com.br

Oxy Academia

SESI Mafra

MARATONINHA INFANTIL

Com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas e os hábitos saudáveis, neste dia também acontece a “Maratoninha Infantil” (limitado a 100 atletas), para crianças de 6 a 13 anos de idade (2005 a 2012). A inscrição para a Maratoninha deverá ser feita na SMEL-RN, anexa ao Ginásio José Muller, mediante doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado para uma instituição.