Estão abertas as inscrições para o concurso público de Rio Negro. Elas poderão ser realizadas até o dia 06/02/2025.

O edital com todas as informações pode ser visualizado no site da empresa Objetiva Concursos, que foi contratada através de processo licitatório para a realização do concurso.

A solicitação de inscrição deve ser realizada exclusivamente no site www.objetivas.com.br