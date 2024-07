Inscrições abertas para o curso de Tecnólogo em Tradução e Interpretação de Libras

Estão abertas as inscrições para Vestibular Especial EAD 2024 para ingresso no curso Tecnólogo em Tradução e Interpretação de Libras UAB/UNIOESTE para ingresso em 2024/2.

Para o curso serão disponibilizadas 150 vagas, distribuídas entre os polos e com vagas disponíveis para Rio Negro.

Em Rio Negro o Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira fica localizado junto ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e Prefeitura, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070.

INSCRIÇÃO

O edital completo com mais informações pode ser conferido no seguinte endereço: https://www.unioeste.br/portal/arq/files/ingresso/DCV/Vestibular/2024-EAD/Edital106-2024_Abertura.pdf

As inscrições foram prorrogadas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet até às 17h do dia 28 de julho de 2024, com absoluta obediência às instruções indicadas no Sistema de Seleção de Candidatos do portal da UNIOESTE disponível online, por meio do site https://unioeste.br/portal/neaduni/vestibular-ead-2024