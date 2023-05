Inscrições abertas para os cursos gratuitos de Licenciatura em Geografia e Letras

Nesta segunda-feira iniciam as inscrições para o 2º Vestibular Unificado EaD 2023 Universidade Aberta do Brasil, que oferece para o polo de Rio Negro 36 vagas para o Curso de Licenciatura Geografia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), e 18 vagas para o Curso em Português e suas Literaturas pela Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições podem ser feitas pelo site https://bit.ly/42nBInD do dia 15/05 até 15/06/2023, com taxa de inscrição de R$ 50,00.

O Polo de Apoio Presencial “Professor Francisco de Oliveira” Universidade Aberta do Brasil – UAB de Rio Negro foi instituído com a Lei nº 1950/2009. É mantido pela Secretaria Municipal de Educação e em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), que é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior por meio do uso da metodologia da educação à distância e semipresencial. Entre as universidades que fazem parte do sistema estão a UFPR, UTFPR, UEPG, UNICENTRO, UEL e UEM.

Mais informações no telefone (47) 3642-3280 ramal 436.