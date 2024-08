Inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro

Em uma promoção da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a partir de segunda-feira (19) estarão abertas as inscrições para a edição 2024 do tradicional “Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Rio Negro”.

A competição será disputada nas categorias Masculino Livre e Masculino Quarentinha, onde a expectativa é reunir cerca de 20 equipes somando as duas categorias, com a previsão de início para a segunda quinzena de Setembro.

A confirmação das equipes deverá ser feita juntamente com a retirada das fichas de inscrição, onde as mesmas deverão ser retiradas em horário comercial na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro (Ginásio de Esportes José Müller).

As vagas serão limitadas por categoria.

O atual campeão das duas categorias é a equipe do Clube Sexta/ Fazendinha/ Butuca, que em 2023 na final do Masculino Livre venceu a equipe do Soccer Art por 03×01 e no Masculino Quarentinha venceu a equipe do Retiro Bonito por 02×00 na grande final.