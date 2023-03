Inscrições prorrogadas para o curso gratuito de Tecnologia em Gestão Pública da UEPG

O prazo para se inscrever no Vestibular Unificado EaD UVPR 2023 foi prorrogado. Agora as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de março. O edital nº 06/2023 referente às alterações do cronograma está publicado no site da CPS/UEPG, instituição responsável pelo processo seletivo deste ano.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com isso, outras datas também sofreram alterações. Neste caso, a homologação dos candidatos inscritos será divulgada no dia 24 de março, o ensalamento será divulgado a partir de 3 de abril e a aplicação das provas será no dia 16 de abril.

Para Rio Negro são 20 vagas disponíveis para o curso de Tecnologia em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), que será realizado na modalidade à distância, com aulas no Polo de Apoio Presencial Professor Francisco de Oliveira, localizado junto ao Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa e Prefeitura, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site cps.uepg.br/ead

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Realizar o download do Manual do Candidato é o primeiro procedimento para se efetuar a inscrição pela internet, por meio do sistema online. A leitura atenta do manual é obrigatória e de grande importância.

O segundo procedimento no sistema online para efetuar a inscrição pela internet é imprimir o boleto bancário e realizar o pagamento da taxa de inscrição. Ao efetuar o pagamento da taxa de inscrição, através de boleto bancário emitido pelo próprio candidato, dar-se-á ciência e concordância a todas as condições e normas estabelecidas para este vestibular.

Para mais informações entre em contato através do telefone (47) 3642-3280 (ramal 436).

SOBRE O VESTIBULAR

O Vestibular Unificado EaD da Universidade Virtual do Paraná 2023 tem 2.292 vagas gratuitas em nível de graduação. O total das vagas é dividido entre a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Estadual de Maringá (UEM), a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) para cursos de licenciatura e tecnológicos em diversas áreas do conhecimento. A iniciativa conta com apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Capes, via Sistema Universidade Aberta do Brasil

As cidades polo, universidades e cursos ofertados podem ser acessadas no site da UEPG, no Manual do candidato onde constam outras regras e detalhes do processo seletivo. (https://cps.uepg.br/inicio/index.php/vestibularead/ead-2023#cursos-polos-e-vagas)