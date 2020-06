Instalação de alambrado e iluminação no Velocross em Rio Negro

Durante o período que o parque fica sem uso os vândalos aproveitam para depredar suas as instalações, como: telhado, gramado, mesas e churrasqueiras

Com mais de 40 anos e em plena atividade, a pista de velocross e motocross do Parque Esportivo Maximiano Pfeffer é considerada a melhor pista do Paraná. Já foi palco de competições Paranaense, Brasileiro e Sul Brasileiro, atraindo esportistas e turistas para o município, gerando renda para o comércio local.

Na tentativa coibir o vandalismo tramitam na Câmara de Vereadores, pedidos para que o executivo faça o fechamento de toda a área do parque com alambrado e instalação de iluminação, bem como a disponibilização de um segurança no período diurno e noturno.

Também solicitará que seja providenciada um reforma em todo o espaço.