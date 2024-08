Instituto de previdência de Rio Negro atinge R$ 120 milhões em recursos previdenciários

Compartilhar no Facebook

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro (IPRERINE) atingiu a marca de R$ 120 milhões em recursos previdenciários. É o que indica o relatório gerado pela empresa Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial.

A apresentação do relatório ocorreu nesta semana através do atuário responsável foi Luiz Claudio Kogut. O documento também pode ser acessado no site do instituto: www.iprerine.com.br

A avaliação atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para manutenção do IPRERINE em consonância com a Constituição Federal, plano de benefícios, métodos e hipóteses atuariais com base em dados cadastrais da competência dezembro de 2023 e demais informações financeiras e resultados atuariais calculados para a data de 31/12/2023. Nesta data havia a seguinte distribuição de segurados: 639 ativos e 408 beneficiários.

Na data-base da avaliação o valor atual dos benefícios futuros foi estimado em R$ 359.742.488,95, que deduzindo o total de contribuições futuras de R$ 200.345.044,61 e o saldo dos investimentos de R$ 120.143.251,53, chega-se a um déficit atuarial base de R$ 159.397.444,34. Abatendo o valor atual do plano de equacionamento do Decreto Municipal nº 038/2019 de R$ 77.436.725,47 chega-se a um déficit atuarial oficial de R$ 81.960.718,87, equivalente a 34,97% da folha salarial futura.

Criado em 13 de setembro de 2001 pela Lei Municipal nº 1.254/2001, o IPRERINE passou a gerir, com autonomia e independência, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores da Prefeitura Municipal de Rio Negro. Antes o RPPS era administrado diretamente pelo Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Finanças e Administração. O plano de equacionamento atual está estabelecido pelo Decreto Municipal nº 038/2019 e Decreto Municipal nº 012/2024.

O IPRERINE mantém o equilíbrio atuarial e garante por décadas as aposentadorias de seus servidores. Os fatores que levaram o IPRERINE a alcançar esta condição são: rendimentos dos investimentos, equacionamento do cálculo atuarial, cumprimento da política de investimentos, qualidade dos processos de aposentadorias e pensões e a contabilidade em dia.

O instituto é composto pelos conselhos de administração e conselho fiscal, que em conjunto com a diretoria executiva tomam decisões relevantes. Também há o comitê de investimentos, que é o órgão auxiliar quanto à formação e execução da Política de Investimentos dos recursos financeiros do IPRERINE.

Atingir a marca de R$ 120 milhões em recursos previdenciários é o resultado de uma gestão séria, comprometida e de muita responsabilidade com a ajuda e parceria dos conselhos e apoio do Município de Rio Negro. Manter a saúde financeira do Instituto traz tranquilidade a todos os servidores e permite criar novas metas.

LOCAL DE ATENDIMENTO

Desde o dia 24 de julho de 2023 o IPRERINE está atendendo em sua nova sede, localizada na Rua Coronel Nicolau Bley Neto, nº 351, Centro, nas imediações da Praça João Pessoa.

Quem precisar do IPRERINE encontrará um lugar mais amplo, moderno e com maior comodidade tanto para a equipe que presta serviço, quanto ao público, em especial os inativos e pensionistas do Município de Rio Negro.

O IPRERINE atende das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Para mais informações acesse o site: https://iprerine.com.br/