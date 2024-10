Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação abre processo seletivo para Rio Negro

O Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação (ITAI), localizado no ITAIPU PARQUETEC, abriu um processo seletivo para Rio Negro.

✅ Remuneração: R$ 4.500,00

✅ Benefícios: Auxílio refeição/alimentação no valor de R$ 700,00; e seguro de vida empresarial.

✅ Requisitos mínimos e obrigatórios para o cargo:

Curso superior ou técnico completo na área Ambiental, Saneamento, Resíduos Sólidos, Administração, Ciências Contábeis, e Gestão Ambiental;

Experiência profissional (pessoa física ou jurídica) mínima de 06 (seis) meses comprovada;

Nível intermediário a avançado em Pacote Microsoft Office;

Residir na cidade para a qual concorrerá a vaga, ou na data de início do projeto; e

Disponibilidade para viagens (baixa frequência).

✅ Inscrição: Para participar do processo seletivo o candidato deverá conferir o edital, preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO disponível no site do ITAI: https://www.itai.org.br/trabalhe-conosco/, e obrigatoriamente enviá-la com as respectivas COMPROVAÇÕES (item 2.8 e 2.9) para o e-mail curriculo@itai.org.br