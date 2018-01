Internautas mostram situações de ruas em Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

A foto abaixo é da Rua 8 de Setembro em Mafra. “Sempre que chove é assim”, comentou a internauta.

As fotos abaixo mostram a Rua Cirineu Motta Spezin no bairro Restinga, em Mafra. Segundo o relato da internauta, moradores não estão conseguindo sair de carro por causa do tamanho das valetas. “Faz mais de um ano que não passam a máquina para arrumar. É um descaso!”, comentou.

A foto enviada por internauta mostra a situação da Rua Professor Luiz José Lauer no bairro Passa Três, em Rio Negro. “O começo da rua foi asfaltado, mas o restante ficou abandonado assim”, comenta um morador.