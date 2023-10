As inundações em Rio Negro já afetaram 316 famílias de acordo com o último boletim da Defesa Civil, divulgado às 11h desta quarta-feira. Aproximadamente mil pessoas foram atingidas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três.

FAMÍLIAS ACOLHIDAS

A Defesa Civil de Rio Negro já fez mais de 110 remoções de pessoas das áreas críticas do município. Muitos moradores foram abrigados por familiares e outros estão em dois abrigos municipais: Ginásio de Esportes José Müller e o Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha. No ginásio há 21 famílias, com cerca de 80 pessoas. No colégio há 19 famílias, num total de 63 pessoas acolhidas.

AJUDA VOLUNTÁRIA

As famílias que estão abrigadas pela Prefeitura estão recebendo todo o auxílio necessário com a importante ajuda de diversos voluntários, com café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e banho.

A Prefeitura, contando com o apoio fundamental de diversas entidades, prepara a alimentação com muita dedicação para as famílias que sofrem com as inundações e que ainda não possuem a certeza de quando voltarão para suas casas. As Organizações Militares do Exército e o Corpo de Bombeiros também auxiliam as famílias nas retiradas de móveis. Diversos cidadãos voluntários também participam dessa importante ação de solidariedade.

Apresentações culturais e entregas de doces para as crianças que estão abrigadas também estão previstas para que o Dia das Crianças não passe sem a alegria que a data representa.

No início da tarde desta quarta-feira foram destinados 12 toneladas de alimentos que serão distribuídos em Rio Negro e também em União da Vitória-PR, onde a situação também está crítica devido à cheia do rio Iguaçu. A ação de arrecadação ocorreu na CEASA de Curitiba com a ajuda de comerciantes e produtores rurais que se sensibilizaram com a situação.

A população rio-negrense e da região também colabora com diversas doações. Toda ajuda é bem-vinda e faz a diferença! É possível colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal e também ração para os animais que estão abrigados pela Prefeitura. Confira os pontos de arrecadação:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

Corpo de Bombeiros

Subprefeitura do Lageado dos Vieiras

NÍVEL DO RIO

Apesar do tempo ensolarado desde a segunda-feira, o nível do rio Negro só teve estabilidade na manhã de hoje. Na medição das 11h o índice pluviométrico do rio foi de 10,435 metros. Às 14h o nível registrado pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel foi de 10,425 metros, mostrando que há uma lenta diminuição do nível do rio Negro.

Para os próximos dias há previsão de mais chuva volumosa, o que deixa o município em alerta constante. A Defesa Civil acompanha todas as previsões e está preparada para atuar em qualquer situação. As famílias que estão em áreas de risco são informadas com antecedência para que haja a preservação da segurança e prejuízos menores aos moradores. Essa ação preventiva foi fundamental para que a situação não ficasse ainda mais grave.

INTERDIÇÕES

Quase 30 ruas e estradas da cidade e do interior de Rio Negro estão com a passagem interditada para veículos e pedestres devido às inundações causadas pela cheia do rio Negro e também do rio Passa Três.

Equipes da Defesa Civil e voluntários auxiliam a população no trabalho de travessia na água em local com segurança. O objetivo é auxiliar principalmente os trabalhadores que necessitam fazer a travessia onde não há rotas alternativas próximas. O trabalho de travessia é realizado apenas em locais onde a segurança é garantida após a inspeção da Defesa Civil. A Prefeitura pede que a população evite trafegar em áreas de risco e busque rotas alternativas sempre que possível.

Além das vias da Vila Paraíso e da Vila Paraná, que são as áreas mais atingidas pela cheia do rio, entre as áreas afetadas está parte da Rua Riachuelo no Centro, Av. Ildefonso Camargo Melo (próximo ao Detran), estrada da Maitaca sentido Fazendinha, Campina dos Andrades, Roseira, Cunhupã, Vila Zelinda, além do bairro Estação Nova, nas ruas 8 de Dezembro e Vereador Pedro Train.

ANIMAIS ACOLHIDOS

Os animais das famílias desabrigadas também estão recebendo os devidos cuidados em Rio Negro durante esse triste momento em que o município revive o drama das enchentes.

Mais de 100 animais, entre cães, gatos e até cavalo, foram resgatados desde o início das inundações. Espaços para abrigos provisórios foram criados pela Prefeitura para acolher esses animais, sendo que os cães, por exemplo, estão abrigados no Estádio Municipal Ervino Metzger e também em um canil. As equipes de resgate também já realizaram por diversas vezes o transporte de animais das famílias desalojadas.

Uma estrutura emergencial foi montada e os profissionais da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente trabalham incansavelmente para cuidar dos animais, que na maioria são das pessoas que estão acolhidas nos abrigos municipais.

Os animais recebem os cuidados com a alimentação e possuem o amplo espaço do estádio para ficarem livres, pois todo o espaço é bem fechado com muros altos. Os cães mais hostis estão em um canil onde também há um profissional dedicado mantendo os cuidados necessários.

Com a ajuda de importantes doações foram colocadas caminhas feitas com pneus para proteger os animais da chuva. As caminhas ficam nas áreas do estádio onde há coberturas. Os cães também podem, inclusive, acessar livremente as arquibancadas cobertas.