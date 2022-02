IPRERINE atinge R$ 100 milhões em recursos previdenciários

Saúde financeira do Instituto assegura tranquilidade ao servidor

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro (IPRERINE) atingiu uma marca histórica em novembro de 2021: o patrimônio chegou a R$ 100 milhões.

Criado em 13 de setembro de 2001, pela Lei Municipal n. 1.254/2001, o IPRERINE passou a gerir, com autonomia e independência, o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores da Prefeitura Municipal de Rio Negro. O RPPS foi instituído pela Lei Municipal n. 727/1993, sendo o regime de previdência regulamentado pela Lei Municipal n. 787/1993. Até a criação do IPRERINE, o RPPS era administrado diretamente pelo Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Finanças e Administração.

Mesmo com aumento significativo no quadro de inativos e pensionistas, o IPRERINE mantém o equilíbrio atuarial e garante por décadas as aposentadorias de seus servidores. Os fatores que levaram o IPRERINE a alcançar esta condição são: rendimentos dos investimentos, equacionamento do cálculo atuarial, cumprimento da Política de Investimentos, qualidade dos processos de aposentadorias e pensões e contabilidade em dia.

As atividades gerenciais, executivas e administrativas são desempenhadas pela diretora executiva, Ana Paula Portes Chapiewski, que é a representante legal do IPRERINE. As rotinas administrativas são executadas por servidores do quadro próprio. O Instituto ainda é composto pelos Conselhos de Administração, presidido pela servidora Carolina Valerio Soares e Conselho Fiscal presidido pelo servidor Marcelo Paisani Klapouch que, em conjunto com a Diretoria Executiva, tomam todas as decisões relevantes referentes ao IPRERINE. Também possui o Comitê de Investimentos, órgão auxiliar quanto à formação e execução da Política de Investimentos dos recursos financeiros do IPRERINE.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A diretora do Instituto relata que o IPRERINE enfrentou os desafios em meio a pandemia da Covid-19 e instabilidades no mercado financeiro. “Tivemos que nos adequar a essa nova realidade. Sempre atendendo a todos com comprometimento e agilidade, mesmo com as restrições da pandemia”, afirmou Ana Paula. Para ela, encerrar o ano de 2021 com mais de 100 milhões é o resultado de uma gestão séria, comprometida e de muita responsabilidade, com a ajuda e parceria dos conselhos e apoio do Município de Rio Negro. “Manter a saúde financeira do Instituto, traz tranquilidade a todos os servidores e permite criar novas metas”, destacou. “Para este ano a meta é aderir ao Progestão, que é um programa de certificação para reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS”, concluiu a diretora.