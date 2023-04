IPTU 2023 já está disponível em Rio Negro

As guias para o pagamento do IPTU 2023 já estão disponíveis para retirada no site da Prefeitura de Rio Negro. O prazo para o pagamento da cota única, com 10% de desconto, encerra no dia 15 de maio.

Para emitir as guias de pagamento basta acessar o endereço www.rionegro.pr.gov.br e clicar na opção “Rio Negro Digital”. A opção para a emissão está na categoria “Arrecadação”.

A cota única, com o boleto, poderá ser paga no Banco do Brasil, Sicoob, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. Há também a opção de pagamento via PIX válida para toda a rede bancária.

O contribuinte também poderá receber o carnê em sua residência com a opção do valor parcelado em até oito vezes. A entrega dos carnês deve iniciar nos próximos dias.

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é um tributo importante para o município. Pagando seu IPTU em dia, o contribuinte garante a manutenção de várias áreas. O recurso pode ser utilizado em ações de saúde, educação, obras e lazer que beneficiem diretamente o cidadão, sendo investido em sua totalidade no município.