Irema Fernandes da Silva é a Miss Terceira Idade de Rio Negro/2019

Na tarde da última quinta-feira, dia 27, Rio Negro conheceu a sua Miss Terceira Idade 2019. A eleição reuniu várias representantes da melhor idade que representavam alguma entidade do município.

O evento foi organizado pela Secretaria de Assistência Social e foi realizado no Clube Vitória.

Após o desfile os jurados escolheram como Miss Terceira Idade 2019 a representante do Clube Vitória, Irema Fernandes da Silva. As representantes da Casa de Repouso Sagrado Coração de Jesus – Cristina Fuchs Elias e do SESC Rio Negro – Odete Pruess, foram eleitas a 1ª Princesa e 2ª Princesa, respectivamente.