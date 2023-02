James Karson Valério recebe o prêmio Prefeito Inovador

Na última quinta-feira (16), o prefeito James Karson Valério recebeu o título de Prefeito Inovador da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. A premiação foi concedida pela Rede Cidade Digital pelo conjunto de ações inovadoras realizadas em Rio Negro, dado enfoque ao programa Rio Negro Cidade Segura.

O título foi entregue durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral Paranaense, realizado em Araucária. Além do prefeito James, outros 12 prefeitos foram selecionados para receber a premiação.

Na ocasião, o secretário municipal de administração de Rio Negro, Lisandro Lorena Pinto, teve a oportunidade de palestrar sobre as ações inovadoras desenvolvidas no território rio-negrense com o tema “Estratégia Digital, otimizar para servir”, citando o Programa Cidade Segura, que conta com mais de 400 câmeras de videomonitoramento espalhadas nos quatro cantos do município, central de monitoramento, solicitação de imagens, apoio das forças policiais e Patrulha Patrimonial. Confira mais sobre o Programa clicando aqui: https://rionegro.atende.net/subportal/rio-negro-cidade-segura

A premiação considerou fatores como a utilização da tecnologia e inovação de forma estratégica na gestão pública e que contribuem na melhoria dos serviços e qualidade de vida do cidadão.

O secretário Lisandro representou o prefeito James na premiação.