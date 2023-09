Jantar em Família é realizado pelo CAPS de Rio Negro

Foi realizado no último dia 25 de agosto o tradicional Jantar em Família para os usuários do CAPS de Rio Negro.

Além do jantar, foram repassadas informações e orientações pertinentes ao serviço aos usuários do CAPS e seus familiares. Também durante o evento foi apresentada pelo Departamento da Mulher do Município de Rio Negro uma palestra com a temática do Feminicídio.

A equipe do CAPS agradece a Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna por emprestar o salão de festas para realização do jantar e ao Departamento da Mulher pela palestra ministrada.