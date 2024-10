Jogos da Criança e Juventude Cidade de Rio Negro já tem o primeiro campeão

Na manhã desta quarta-feira (16) teve início a 32ª edição dos Jogos da Criança e Juventude Cidade de Rio Negro (JOCJURN’s), com a realização da modalidade de Futebol Suíço masculino da categoria “D” (nascidos em 2015/2016).

Os jogos foram realizados no Campo de Futebol Suíço Osnildo José de Oliveira, localizado ao lado do Ginásio de Esportes José Müller. Com as partidas de hoje já foi possível conhecer o primeiro campeão desta edição dos jogos:

1º lugar: Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig

2º lugar: Escola Municipal Ana Zornig

3º lugar: Escola Municipal Mathias Augusto Bohn

Confira na tabela todos os resultados. O 32º JOCJURN’s é um evento da Prefeitura Municipal de Rio Negro, realizado através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.