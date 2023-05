Jovem rio-negrense avança no Desafio LED da Globo e Mastertech

O projeto da jovem Gabrieli de Fatima Ruthes, estudante de Comunicação Social da Uninter e assessora da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro, está entre os 20 selecionados no Desafio LED, que é uma parceria entre a Globo e a Mastertech e visa reconhecer e impulsionar ideias inovadoras em educação e contempla estudantes maiores de 18 anos.

Para chegar até aqui, os 20 participantes selecionados passaram por outras etapas, todas conduzidas pela Mastertech, parceira técnica do desafio que escolheu os 80 participantes desta edição a partir da pergunta: “Qual parte do teu mundo educacional precisa de mais conexão? Lembre-se que ela pode ser digital ou não”.

Com mais uma seleção concluída, a disputa do “Desafio LED – Me dá uma Luz aí” segue a todo vapor, agora com 20 participantes. Na quarta etapa, que ocorre já no próximo sábado (20), os selecionados têm mais uma oficina de inovação pela frente. Em seguida avançam para a penúltima etapa, que definirá os 10 participantes que receberão mentoria individual.

Após as mentorias, uma banca de avaliação escolhe os cinco finalistas. Quem estiver no top 5 garante pelo menos R$ 30 mil e lugar no Festival LED – Luz na Educação, dias 16 e 17 de junho, no Rio de Janeiro. Será a hora de apresentar a jornada de aprendizagem e os protótipos desenvolvidos.

No evento, uma banca julgadora definirá a ordem da classificação final e o destino dos R$ 300 mil de premiação: R$ 85 mil para o primeiro e segundo colocados; R$ 60 mil para o terceiro; R$ 40 mil para o quarto, e R$ 30 mil para o quinto.

A equipe da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro deseja, acredita e confia no potencial de estudante/assessora e deseja todo sucesso do mundo estamos ansiosos para a próxima etapa.