Jovens criam o projeto Fome Zero Riomafra para ajudar famílias

Compartilhar no Facebook

A solidariedade se faz presente em Rio Negro e Mafra. Os jovens riomafrenses Gabriel Bueno e Mateus Grochoski criaram o projeto Fome Zero Riomafra para ajudar famílias que estão em dificuldades.

Eles arrecadam alimentos, montam cestas básicas e entregam a quem necessita. “Tudo começou quando nos deparamos com famílias de amigos próximos passando necessidade. Nós ficamos comovidos com aquilo e percebemos que existem muitas dessas outras famílias ocultas que por sinal têm vergonha de pedir ajuda, então decidimos de vontade própria ajudar, pois quem divide multiplica!”, comentou Mateus.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para ajudar doando alimentos ao projeto basta entrar em contato:

WhatsApp: 47984163750

Instagram: @fome_zero.rm

Ponto de arrecadação: Comercial Trier – Sala 25 – Loja My Solution Parts (próximo ao Supermercado Mig do bairro Campo do Gado, em Rio Negro)

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -