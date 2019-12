Kartódromo de Rio Negro recebe iluminação

Nesta semana foi instalada a iluminação no Kartódromo Afonso Petshow pelo clube esportivo Kart Clube Rio Negro. O Clube que administra o espaço diz que o Kartódromo receberá nos próximos meses novos investimentos e melhorias.

Ainda no início do ano a pista do Kartódromo foi reformada, ficando mais larga e tendo todo o seu asfalto trocado. Com a reforma a pista passou a atender todas as normas da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), podendo receber eventos de nível estadual e nacional.